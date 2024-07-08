Почти 25 тыс поездок на велосипедах городского проката совершено в Москве 6 июля

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Порядка 25 тысяч поездок на велосипедах городского проката "Велобайк" совершили на ночном велофестивале в Москве 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На Суворовской площади была ближайшая точка проката к месту старта велофестиваля. Также велосипеды можно было взять на любой станции или парковке. Для подготовки транспорта к заезду работала веломастерская от "Велобайка".

Более 35 тысяч жителей и гостей столицы приняли участие в ночном велофестивале. Для участников заезда в стартовом городке работали разнообразные интерактивные площадки партнеров фестиваля, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны.

Мероприятие проходило в стиле "Неонового праздника". В связи с фестивалем временно ограничивали движение транспорта на центральных улицах и набережных. Сейчас все улицы открыты для проезда.