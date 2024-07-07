Волонтерами безопасности на велофестивале стали члены Всероссийского корпуса спасателей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тысячи любителей велоспорта проехали по центральной части Москвы поздним вечером 6 июля. Традицией столичного Ночного велофестиваля уже давно стали необычные яркие костюмы спортсменов. В этом году заезд прошел под названием "Светящийся праздник": участники мероприятия украшали свои велосипеды светоотражающими элементами, фонариками и прочими яркими предметами и приборами.

Добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей под руководством Максима Джетыгенова приняли участие в заезде в качестве волонтеров безопасности.

"Рад, что подобные мероприятия собирают все большее число участников. Очень приятно видеть активную молодежь, которая сидению за компьютером предпочитает спорт и активный образ жизни. Тем более, что праздник получился действительно ярким: участники проявили свою креативность, и вышло действительно здорово. Такие фестивали показывают, что спорт – это не только о здоровом образе жизни, но и творческом подходе к своим увлечениям", – цитирует его Агентство "Москва".

В Москве ежегодно проходит несколько велозаездов, каждый из которых имеет свои особенности и традиции. Стать участником таких событий в будущем можно, даже не обладая собственным велосипедом: на точках сбора работают пункты проката. Причем взять в аренду можно не только классику, но и электровелосипеды. Тарифы вполне доступны: в этом году "электроконя" можно было взять во временное пользование всего за 450 рублей на три часа.

Ранее директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля. По ее словам, такого количества людей, как сегодня, площадь перед зданием театра еще не видела. Авимская также рассказала, что впервые сама участвует в велофестивале.

