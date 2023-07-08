Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с РФ – посол

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Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, уже поступали предложения проводить полеты через Северный полюс. Однако в ближайшем будущем сделать это очень сложно, сообщил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РИА Новости.

По его словам, это крайне затруднительно реализовать из-за логистики. Так, для подобных перелетов необходимы дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний. Партнеры же этих компаний обычно располагаются в странах, которые ввели санкции против РФ.

Посол отметил, что интерес к возобновлению прямого авиасообщения есть и со стороны туристов. Он напомнил, что раньше каждый месяц из России в Мексику совершались 27 полетов. Сейчас же доступны только непрямые рейсы, из-за чего стоимость билетов выросла.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" планирует увеличить количество рейсов из Москвы в кубинский город Варадеро с двух до трех рейсов в неделю.

До этого стало известно, что российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует осенью открыть рейсы на Бали, а также начать перелеты в Гонконг.

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