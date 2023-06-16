В "Аэрофлоте" заявили о планах открыть рейсы до Бали и Гонконга

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует осенью открыть рейсы на Бали, а также начать перелеты в Гонконг. Об этом гендиректор перевозчика Сергей Александровский рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы планируем полететь в Денпасар, на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали – осень, сентябрь-октябрь. И еще одно направление – Гонконг", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на рейсы из Тбилиси в Москву. Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию был отменен указом Владимира Путина 10 мая.

Первый прямой рейс авиакомпании "Азимут" из Москвы в Тбилиси осуществлился 19 мая.

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