Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Отмечается, что запрет на использование воздушного пространства был введен для обеспечения безопасности полетов судов.

Аналогичные ограничения вводились во Внуково и Домодедово ночью 8 июня. Меры безопасности были связаны с отражением атаки вражеских беспилотников в Московском регионе. Позже аэропорты отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого в Домодедово также опровергли информацию о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково. СМИ утверждали, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.