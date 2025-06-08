08 июня, 08:48Транспорт
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе восстановлено
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Движение транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе восстановлено, передает пресс-служба "Мострансавто".
Проезд ранее был полностью остановлен из-за возгорания на складе в подмосковном Пушкине. Как сообщали в МЧС, внутри склада находились легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.
В результате пожара обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. Всего же для ликвидации возгорания были привлечены свыше 100 специалистов и 27 единиц техники.
Позже в МЧС сообщили о том, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе. Сведения о возможных пострадавших в результате возгорания не поступали. Причины пожара устанавливаются.
Пожар на складе в подмосковном Пушкине удалось локализовать