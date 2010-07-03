Самолет из Москвы не смог приземлиться в Ташкенте из-за ветра

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Лайнер компании "Аэрофлот", совершавший рейс из российской столицы в Узбекистан, не смог совершить посадку в аэропорту Ташкента из-за штормового ветра. Из-за этого самолет улетел на запасной аэродром в Бишкек.

"Аэропорт Ташкента к приему борта был готов, но экипаж самолета принял решение, что приземляться в условиях штормового ветра небезопасно, поэтому улетел в Бишкек", – цитирует РИА Новости представителя воздушной гавани.

По данным местных СМИ, днем порывы ветра в районе аэропорта достигали 22 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после возвращения во Внуково самолета UTair рейса UT705 Москва – Берлин. 4 июня на 40-й минуте полета в салоне Boeing 737 компании UTair, направлявшегося из Внукова в Берлин, произошел выброс кислородных масок. Сработали датчики неисправности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет успешно приземлился.

