Ограничения введены на работу аэропорта Волгограда

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Волгоград"

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В период их действий на запасной аэродром ушел один борт, совершавший рейс в Петербург.

Кроме того, ограничения вводились на работу авиагаваней Волгограда и Саратова. Спустя время они были сняты.