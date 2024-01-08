Ограничения движения на Калужско-Рижской линии метро снимут 9 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии возобновится 9 января. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

"Все работы по прокладке новой теплосети завершены в срок. Вы снова сможете строить привычные маршруты", – сообщили в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что во время ограничений старались сделать все для обеспечения максимального комфорта пассажиров – работали бесплатные автобусы КМ, для которых были организованы выделенные полосы, на станциях метро и возле них было размещено 450 элементов временной навигации для построения нового маршрута, за движением следили несколько экипажей Дорожного патруля ЦОДД, а пассажирам помогали сотрудники ЦОМП, которые подсказывали, как добраться до нужного места. Кроме того, возле станций "Новые Черемушки" и "Октябрьская" пассажиров бесплатно угощали горячим чаем, шоколадом и печеньем.

Участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" был закрыт с 3 по 8 января. До этого сообщалось, что на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет закрыт выход № 1.

Кроме того, с 10 января на ремонт закроется эскалатор на станции "Крестьянская застава".



Ограничения на Калужско-Рижской линии метро снимут 9 января