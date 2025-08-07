Движение восстановлено в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение в центре Москвы восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь водители вновь могут проезжать по Кремлевской набережной, Тверской улице, а также по улицам Знаменка и Волхонка.

О перекрытии Кремлевской набережной, а также Тверской улицы на участке от дома № 9 до Моховой улицы департамент транспорта Москвы сообщал днем в четверг, 7 августа. В связи с этим водителей просили быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

В этот же день в Москве временно закрывали движение транспорта в проезде Апакова и на Калужской площади. Помимо этого, движение было перекрыто в проезде на Боровицкой площади, на Тверской улице в районе дома № 7, а также на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки в сторону центра. Объезд был возможен через Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

