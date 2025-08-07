Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москве временно закрыли движение. Ограничения коснулись Кремлевской набережной и Тверской улицы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что на Тверской проехать нельзя от дома 9 до Моховой улицы.

"Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее", – предупредили в департаменте.

Ранее движение транспорта закрывали в проезде Апакова и на Калужской площади.

Ограничения коснулись и ряда улиц в центре Москвы и ТиНАО. В частности, нельзя было проехать по Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, а также по Киевскому шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.

Позже движение на всех участках было восстановлено.