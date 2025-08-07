Движение закрывали в проезде Апакова и на Калужской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве временно закрывали движение транспорта в проезде Апакова и на Калужской площади. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Водителям рекомендовали планировать маршруты заранее.

Ранее движение также было перекрыто на ряде улиц в центре Москвы и ТиНАО. Мера относилась к проезду на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, а также к движению на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.

Объезд был возможен через Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Автомобилистов из-за ограничений призывали к внимательности.

