07 августа, 13:21 (обновлено 07.08.2025 14:07)Транспорт
Движение закрывали в проезде Апакова и на Калужской площади
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве временно закрывали движение транспорта в проезде Апакова и на Калужской площади. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Водителям рекомендовали планировать маршруты заранее.
Ранее движение также было перекрыто на ряде улиц в центре Москвы и ТиНАО. Мера относилась к проезду на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, а также к движению на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.
Объезд был возможен через Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Автомобилистов из-за ограничений призывали к внимательности.
