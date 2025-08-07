Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений изменится 9–10 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание некоторых поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2, изменится в выходные, предупредили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что в связи с ремонтом двух стрелочных переводов на станции Тушино технические окна назначены с 00:20 до 10:20 9 и 10 августа. В эти дни движение некоторых поездов на участке Подмосковная – Павшино будет организовано в реверсивном режиме.

Кроме того, для ряда составов изменятся время прибытия и отправления. Отдельные поезда МЦД-2 будут курсировать до Тушина и Курского вокзала и в обратном направлении. Часть составов будет временно удалена из расписания.

Также 9 и 10 августа изменится движение поездов на МЦД-3. Расписание будет скорректировано на Казанском и Ленинградском направлениях. В Дептрансе призвали горожан быть внимательнее и заранее планировать маршрут с учетом изменений.