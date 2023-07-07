Затор из 260 машин образовался на Крымском мосту со стороны полуострова

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Около 260 автомобилей в данный момент образовали затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи, каждому водителю приходится ожидать примерно час для того, чтобы проехать. Со стороны Краснодарского края заторов не наблюдается.

"Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа. Со стороны Тамани очереди на досмотр нет", – указано в сообщении телеграм-канала "Главный мост", созданном для автотуристов.

Ранее Владимир Путин поручил задействовать паромы, которые будут ходить в сторону полуострова, что позволит улучшить ситуацию на подъездах к Крымскому мосту. Президент России не исключил, что для перевозок через Керченский пролив в том числе могут быть задействованы средства Минобороны РФ.

Всего будет задействовано шесть паромов, отметил он.

До этого 1 июля сообщалось о многокилометровом заторе, который образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Утром 3 июля она достигала 13 километров, на следующий день затор на подъезде к Крымскому мосту составлял 4 километра.

Со стороны Крыма заторы были меньше, например, 3 июля длина затора составляла порядка 200 метров, а время ожидания досмотра не превышало 15 минут.



В Минтрансе РФ заявили, что в выходные дни движение на Крымском мосту усложняется