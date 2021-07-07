Пассажирам МЦК и ЦППК начали раздавать питьевую воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду из-за жары, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"В Москву опять пришла жара – если температура воздуха на станциях МЦК и метро выше 28 градусов – мы раздаем воду. Сейчас наши сотрудники уже раздают воду на станциях МЦК", – говорится в сообщении.
Как уточняется, получить воду пассажиры могут на станциях Окружная, Локомотив, Владыкино, Андроновка и ЗИЛ.
В Дептрансе попросили жителей столицы лишний раз не заходить в общественный транспорт, пока температура воздуха не спадет.
Также питьевую воду начали раздавать сотрудники ЦППК на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах.
Кроме того, получить воду могут все желающие на следующих станциях МЖД: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.
В ГУ МЧС по Москве ранее предупредили горожан о сильной жаре 7 июля. По прогнозам, воздух прогреется до 30 градусов выше нуля.
Жара не будет спадать вплоть до 20:00. В связи с этим москвичей призвали к осторожности. Их просят избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, не оставлять детей без присмотра в местах купания.
При возникновении происшествий следует звонить по телефону 101.
В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.
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