Пассажирам МЦК и ЦППК начали раздавать питьевую воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду из-за жары, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"В Москву опять пришла жара – если температура воздуха на станциях МЦК и метро выше 28 градусов – мы раздаем воду. Сейчас наши сотрудники уже раздают воду на станциях МЦК", – говорится в сообщении.

Как уточняется, получить воду пассажиры могут на станциях Окружная, Локомотив, Владыкино, Андроновка и ЗИЛ.

В Дептрансе попросили жителей столицы лишний раз не заходить в общественный транспорт, пока температура воздуха не спадет.

Также питьевую воду начали раздавать сотрудники ЦППК на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах.

Кроме того, получить воду могут все желающие на следующих станциях МЖД: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.

В ГУ МЧС по Москве ранее предупредили горожан о сильной жаре 7 июля. По прогнозам, воздух прогреется до 30 градусов выше нуля.

Жара не будет спадать вплоть до 20:00. В связи с этим москвичей призвали к осторожности. Их просят избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, не оставлять детей без присмотра в местах купания.

При возникновении происшествий следует звонить по телефону 101.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.