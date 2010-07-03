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04:01

Власти Москвы заявили о разгрузке метро "Выхино" на 20 процентов

транспорт метро

04:01

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Одна из самых загруженных станций столичного метро – "Выхино" – разгрузилась более чем на 20 процентов.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, это произошло после открытия участка Некрасовской линии подземки от "Косино" до "Некрасовка".

По его словам, количество пассажиров на Некрасовской линии сегодня – 85 тысяч, из которых новых – от 5 до 8 тысяч человек.

"Если жители, которые живут в районе Некрасовки, раньше садились на "Выхино", то теперь они садятся на "Некрасовку", – сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, до тех пор, пока не откроется второй участок новой ветки, будет временно перегружена станция Таганско-Краснопресненской линии "Лермонтовский проспект".

"Эта система постепенно сбалансируется. Мы в ручном режиме будем доводить ее так, чтобы для жителей был минимальный ущерб", – добавил Ликсутов.

Сергей Собянин оценил эффект от развития метро в столице. Он отметил, что около миллиона москвичей получили в шаговой доступности новые станции.

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транспорт метро

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