В Москве проложили участок тоннеля БКЛ метро под станцией "Печатники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Под станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро проложили участок тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"10-метровый проходческий щит "Виктория" прошел участок под действующей станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. Ему осталось пройти порядка 40 метров для выхода из технической зоны метро", – сказал Бочкарев.
Он уточнил, что проходку проводят на глубине 12–14 метров. Работы проходят в штатном режиме по расписанию. Близлежащие сооружения круглосуточно мониторят.
"После преодоления технической зоны действующей станции метро щиту предстоит также пройти в зоне влияния строительства перегонного тоннеля на коллектор подземной реки Нищенка", – добавил гендиректор холдинга "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
Он подчеркнул, что на строящейся станции "Печатники" БКЛ завершаются земляные работы. Также в активной фазе находятся работы по гидроизоляции.
"Общая строительная готовность станционного комплекса с пересадкой на действующую станцию салатовой линии оценивается на треть", – заключил Кравцов.
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся до 23 мая для строительства тоннеля Большой кольцевой линии.
Ранее Бочкарев рассказал, что строительные работы на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена продолжаются. Речь идет об участке от станции "Селигерская" до станции "Физтех".
1 мая закроют участок между станциями "Дубровка" и "Волжская"
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