Бочкарев рассказал о работах по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительные работы на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена продолжаются. Речь идет об участке от станции "Селигерская" до станции "Физтех", рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В настоящий момент на станциях "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" завершены работы по выносу инженерных коммуникаций и разработке котлованов, производится прокладка кабельных линий, возведение монолитных конструкций станций и гидроизоляции", – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на данных станциях уже смонтированы ограждающие конструкции котлованов, выполнено водопонижение, а на станции "Физтех" обустраивают строительную площадку и ведут подготовительные работы по ограждению котлована. По словам Бочкарева, проходка перегонных тоннелей происходит по графику.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что на участке между станциями "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" в настоящее время происходит проходка правого перегонного тоннеля. Она завершена на 42 процента.

"На перегоне между "Лианозово" и станцией "Физтех" тоннелепроходческие комплексы "Татьяна" и "Ирина" возводят два однопутных тоннеля", – подчеркнул Кравцов.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся до 23 мая для строительства тоннеля Большой кольцевой линии.

В связи с этим на трех станциях столичного метрополитена увеличился пассажиропоток.

