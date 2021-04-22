Собянин сообщил о начале строительства последнего двухпутного тоннеля на БКЛ метро

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Специалисты начали строительство последнего двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Начали строить последний двухпутный тоннель на БКЛ", – написал градоначальник.

Он также добавил, что щит проложит два пути на востоке между станциями "Печатники" и "Нагатинский затон". Кроме того, все тоннели на БКЛ будут достроены в 2021 году, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершена на 95%, общая готовность линии превышает 70%.