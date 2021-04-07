В Можайском районе появятся пункты проката велосипедов и самокатов

Фото: Екатерина Тихонова
Пункты проката велосипедов и самокатов могут появиться в Можайском районе. Журналист Евгений Попов намерен обратиться в Мосгортранс с предложением об их установке.
"В районе проложены прекрасные велодорожки. Но, к сожалению, мало кто из жителей видит в них реальную пользу. Все дело в том, что не обустроены пункты проката велосипедов и самокатов. А это существенно снижает удобство пользования альтернативным транспортом", – уточнил журналист.
Он также добавил, что в районе необходимо оборудовать не менее 4–5 пунктов проката. По его словам, места должны определить сами жители.
"На встречах с можайцами муниципальный депутат Игорь Чурин соберет пожелания людей, на их основании будем принимать окончательное решение", – отметил Попов.
Ранее сообщалось, что в столице стартовал сезон велопроката. По данным властей, в прошлом году в Москве совершили 5,7 миллиона поездок на прокатных велосипедах. В новом сезоне в сервисе появится еще тысяча новых велосипедов, половина из которых – электрические. В разных районах города установят 67 новых станций проката.
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