ФПК посоветовала заранее покупать билеты на поезда в майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россиянам, планирующим поездки в майские праздники, лучше заранее приобретать билеты, посоветовали представители Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Поездки в период майских праздников традиционно пользуются повышенным спросом. Напоминаем, что на большинство поездов дальнего следования <...> продажа билетов открывается за 90 суток. В этой связи рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи", – передает Агентство "Москва" сообщение ФПК.

Если билеты раскупили, можно записаться в "Лист ожидания". Тогда пассажир сможет приобрести билет, если появится дополнительный вагон или другой пассажир оформит возврат.

Между тем новый туристический поезд выходного дня "Сказочный экспресс" начнет курсировать из Москвы 28 марта. Как рассказали в пресс-службе РЖД, он будет следовать по круговому маршруту Москва – Киров – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Москва.

Другой туристический поезд "Цветущая степь" начнет ходить между Москвой, Ростовом-на-Дону и Элистой 4 апреля.

