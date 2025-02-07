Поезда задерживаются на МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 задерживаются по техническим причинам, предупредила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) в телеграм-канале.

Уточняется, что сбой произошел у электричек, которые следуют в сторону Москвы (станция Ленинградский вокзал). Их максимальное время опоздания составит не более 30 минут.

Железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, отметили в компании и принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее задержка поездов в сторону Москвы на Ленинградском направлении ОЖД произошла из-за остановки состава по техническим причинам на перегоне Сходня – Химки. Позже состав самостоятельно отправился по маршруту.

До этого электрички Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 задерживались в сторону Москвы и Подольска. Отмечалось, что это произошло из-за внеплановой остановки поезда на станции Тушино для оказания медпомощи пассажиру.