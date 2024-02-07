Аэропорты столичного региона работают штатно в условиях непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на сильный снег и метель в Москве и области, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет об аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Отмен рейсов по метеоусловиям нет.

С 07:00 до 19:00 7 февраля в авиаузлах провели 29 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны четыре рейса.

Ранее сообщалось, что около 15 тысяч человек дополнительно задействуют в борьбе с последствиями снегопада в центре Москвы. Кроме того, комплекс городского хозяйства увеличил количество спецтехники, предназначенной для уборки снега.

В свою очередь, порядка двух тысяч человек привлекут к уборке снега на Московской железной дороге. Как отмечает перевозчик, в ночь на 8 февраля на линию выведут 90 единиц спецтехники. Пассажиров призвали помнить о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

По прогнозу главы прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, снегопад закончится в столице к 04:00–07:00 четверга, 8 февраля. Он уточнил, что до полуночи осадки будут интенсивными, сохранится плохая видимость. Затем снегопад начнет стихать, так как центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду, объяснил синоптик.

Циклон принес в Москву снегопады и метели