Движение временно перекрывали на участках МКАД и на съезде с проспекта Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно перекрывали на участках МКАД и съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область, сообщили в пресс-служба Дептранса.

В частности, проехать было нельзя на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта и на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе по направлению в область.

Ранее стало известно, что движение будет по одной-двум полосам на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке. Ограничения будут действовать в период с 5 по 30 ноября с 23:00 до 06:00. Причиной для этого станет проведение работ по оформлению улиц.

Вместе с тем с 2 ноября схема движения была изменена на съезде с дублера шоссе Энтузиастов в сторону проспекта Буденного. На данном участке дороги ввели двустороннюю схему движения.

В департаменте транспорта Москвы объяснили, что изменения необходимы для создания альтернативного маршрута и улучшения условий движения. Теперь проезд с МСД на шоссе Энтузиастов в сторону центра станет быстрее, а транспортная нагрузка на пересечении проспекта Буденного и улицы 3-я Соколиной Горы снизится.

