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06 августа, 20:32 (обновлено 06.08.2024 20:48)

Транспорт

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Интервалы были временно увеличены на северном участке линии метро. Это было необходимо для проверки инфраструктуры.

Накануне на северном участке Замоскворецкой линии метро увеличивали интервалы движения поездов. Изменения в графике были связаны с человеком на путях. Через несколько минут стало известно, что движение на Замоскворецкой линии метро начали вводить в график.

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