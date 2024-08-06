06 августа, 20:32 (обновлено 06.08.2024 20:48)Транспорт
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Интервалы были временно увеличены на северном участке линии метро. Это было необходимо для проверки инфраструктуры.
Накануне на северном участке Замоскворецкой линии метро увеличивали интервалы движения поездов. Изменения в графике были связаны с человеком на путях. Через несколько минут стало известно, что движение на Замоскворецкой линии метро начали вводить в график.
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