На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно увеличены интервалы движения. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Интервалы увеличили для проверки инфраструктуры.

Накануне на северном участке Замоскворецкой линии метро увеличивали интервалы движения поездов. Изменения в графике были связаны с человеком на путях. Через несколько минут стало известно, что движение на Замоскворецкой линии метро начали вводить в график.

Некоторое время назад на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения в связи с необходимостью провести проверку составов. При этом через некоторое время департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении движения.