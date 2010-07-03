Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится 7–9 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится с 7 по 9 июня из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"С 7 по 9 июня на участке Мытищи – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимые в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время работ из расписания будут выведены поезда, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Щелково, Болшево, Монино, Фрязино, Фрязево, Пушкино, Красноармейск, Сергиев Посад и Александров.

У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, корректировки коснутся станций Москва-3, Яуза, Северянин, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.

С 18:30 7 июня до 15:30 8 июня курсирующие в Москву электропоезда не будут останавливаться на станциях Маленковская и Лось, а с 20:30 8 июня и 00:30 9 июня их будут проезжать следовавшие поезда из Москвы.

8 июня с 18:40 до 23:25 пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут следовать от станции Северянин до платформы Лосиноостровская. Автобусы будут курсировать каждые 15 минут. Для проезда необходимо показать разовые билеты или абонементы АО "Центральная ППК", которые действуют на данном маршруте.

