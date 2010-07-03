Метро поможет Шереметьеву решить проблему с задержками багажа

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Столичный метрополитен окажет помощь аэропорту Шереметьево для устранения массовых задержек при выдаче багажа.

Руководство столичной подземки и ООО "Шереметьево Хэндлинг" договорились привлечь дополнительные силы для решения проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе, 6 июня ведомство провело рабочее совещание по вопросам выдачи багажа в Шереметьеве. "По результатам мероприятия приняты конкретные меры, направленные на устранение задержек багажа в кратчайшие сроки", – сказано в заявлении транспортной прокуратуры. В частности, "Шереметьево Хэндлинг" и ГУП "Московский метрополитен" согласовали привлечение дополнительных сил, представитель "Аэрофлота" также выразил готовность оказать содействие.

К проверки ситуации с багажом в Шереметьеве транспортная прокуратура привлекла управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО. Специалисты ведомства дадут оценку тому, выполняют ли "Аэрофлот", "Шереметьево Хэндлинг" и АО "Международный аэропорт "Шереметьево" требования законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа.

Задержки при выдаче багажа начались в Шереметьеве 1 июня. Администрация аэропорта объяснила возникшую проблему ростом нагрузки в сезон отпусков. Пассажирам, которые ожидают свои вещи более 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, пообещали бесплатно раздавать сэндвичи и воду. Если ожидание превысит полчаса, багаж доставят бесплатно по указанному пассажиром адресу.

Минтранс РФ пообещал жестко отреагировать на сбои с багажом, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки.

Ранее СМИ объяснили задержки при выдаче багажа нехваткой грузчиков в аэропорту. Отмечалось, что с конца прошлого года багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг", которая в итоге оказался не готова к росту пассажиропотока летом.