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Группа Renault планирует расширить модельный ряд в России. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Лука де Мео.

"Мы абсолютно точно будем расширяться с другим модельным рядом, нежели последние 10 лет", – приводит его слова ТАСС.

О том, какие именно модели планируют продавать в РФ, Де Мео не сообщил.

На российском рынке за последние 10 лет присутствие бренда значительно сократилось. На данный момент в РФ для продажи доступны 10 моделей авто, в то время как за рубежом их более 30.

Ранее эксперты сервиса "СберАвто" провели исследование и установили, что Renault Duster, Hyundai Creta и Lada Largus являются наиболее популярными автомобилями для поездки на дачу.