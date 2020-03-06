Столичных водителей попросили соблюдать правила парковки на мартовских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям Москвы напомнили, что во время мартовских праздников надо быть внимательнее, паркуя автомобиль. 8 и 9 марта парковка на улицах города будет бесплатной, говорится на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"На этих выходных в честь Международного женского дня в Москве планируется провести фестивали в городских парках, концерты, организовать выставки и другие массовые мероприятия", – сообщили представители организации.

Уточняется, что на ряде улиц Москвы могут действовать временные ограничения на движение машин. Для того чтобы не столкнуться с аварийно-опасной ситуацией, москвичам порекомендовали правильно парковать свои личные авто.

При этом режим работы плоскостных парковок со шлагбаумами останется прежним.

Ранее москвичей предупредили о "цветочных" заторах.