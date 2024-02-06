Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на общественный транспорт для поездок в течение 6 февраля по городу. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, в ведомстве объяснили, что синоптики спрогнозировали снегопад, который будет идти весь день, поэтому пользоваться личным транспортом для поездок по городу не рекомендуется.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 7 февраля столичный регион накроют интенсивные снегопады, которые будут сопровождаться постепенным снижением температуры.

При этом до 20:00 7 февраля в Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



"Утро": -3 градуса ожидается в столице 6 февраля