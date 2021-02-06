Прибывающим в РФ на поезде понадобится справка об отсутствии COVID-19

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Прибывающим в Россию на поезде будет необходимо предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что документ об отсутствии заболевания должен быть выдан не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы. В Роспотребнадзоре сообщили, что соответствующие рекомендации выдали в Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

В ведомстве уточнили, что справка не понадобится детям до 5 лет, членам правительственных делегаций ЕАЭС при возвращении в страну гражданства, а также сотрудникам локомотивных бригад.

В рекомендациях советуют организовать отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров. Кроме того, там просят наладить температурный входной контроль, обеспечить сотрудников железнодорожных перевозок средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками и соблюдать безопасную дистанцию.

"Меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов (Евразийского экономического союза. – Прим. Ред.)", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что данный документ носит рекомендательный характер.

С 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Соответствующие документы подписал Михаил Мишустин.

Сообщалось, что поезда будут следовать по маршрутам Минск – Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой в Минске.