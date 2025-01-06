Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, а при необходимости будут проводиться регламентные работы. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 7 января в Москве выпадет снег, а в течение дня – мокрый снег, дождь и ледяной дождь. В связи с этим граждан предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – сказано в сообщении.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и нарастить дистанцию с идущими впереди машинами.

Также водителям напомнили о необходимости избегать внезапных маневров и призвали не парковать автомобиль возле деревьев. пешеходов же призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться от непогоды под деревьями.

При этом в Москве до конца недели ожидается оттепель. Так, ночью 8 января ожидается до плюс двух градусов, а днем – до плюс 4 и осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие температурные значения на 8–9 градусов выше нормы и соответствуют показателям последней декады октября или первой декады апреля.

