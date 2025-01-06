МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде 7 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В период с 10:00 до 19:00 часов 7 января в Москве ожидается ледяной дождь, который будет сопровождаться гололедом и налипанием мокрого снега, предупредила пресс-служба управления МЧС по столице.

В связи с неблагоприятными погодными условиями представители ведомства рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и нарастить дистанцию с идущими впереди машинами. Кроме того, водителям напомнили о необходимости избегать внезапных маневров и призвали не парковать автомобиль возле деревьев.

Также в МЧС призвали москвичей и гостей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться от непогоды под деревьями.

В связи с таким неблагоприятными прогнозами в столице также был введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени 7 января, указано на сайте Гидрометцентра России.

Вместе с тем во вторник в столице прогнозируются аномальные колебания температуры. На погодные условия в центре страны влияет глубокий циклон. Кроме того, наблюдается влияние мощного антициклона, который будет сдерживать формирование циклона.