Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными за рулем из-за снегопада. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Автомобилистов попросили соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

"По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет снег. Будьте внимательны за рулем", – говорится в сообщении.

Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица. Днем столбики термометров будут показывать в столице от минус 8 до минус 10 градусов, а в Подмосковье – от минус 6 до минус 11 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в Москве понизится до минус 17 градусов, по области – до минус 20 градусов.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за аномальных морозов. Он будет действовать до 23:00 8 декабря. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 5 декабря