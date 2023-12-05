На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Фото: 123RF/komokvm

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя около четырех часов. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

В ночь на 5 декабря движение по Крымскому мосту временно приостанавливали, водителей на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 БПЛА были перехвачены над Азовским морем и Крымом.

Кроме того, утром 5 декабря силы противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника ВСУ, а также перехватили два БПЛА над акваторией Азовского моря.