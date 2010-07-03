Более 30 кассовых блоков и турникетных павильонов окрасили в цвета МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К запуску первых двух Московских центральных диаметров идет активная подготовка всей инфраструктуры. Специалисты окрасили в цвета "фуксия" и "физалис" более 30 кассовых блоков и турникетных павильонов на станциях, сообщает пресс-служба Дептранса.
"Уже 36 кассовых блоков и турникетных павильонов окрашены в цвета диаметров: на МЦД-1 это "физалис", на МЦД-2 – "фуксия". Наши коллеги из ЦППК планируют окрасить в общей сложности более 60 кассовых блоков и турникетных павильонов на остановочных пунктах МЦД" – приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта столицы Андрея Акимова.
Как отмечается, кассовые блоки и турникетные павильоны уже окрашены на стациях Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Марк, Хлебниково, Тестовская, Депо, Перерва, Москворечье, Красный Cтроитель, Бутово, Калитники, Красногорская, Ржевская и Гражданская и других.
Также в цвета "физалис" и "фуксия" окрасят элементы торцов платформ, зданий, погодных модулей и других объектов станций, входящих в маршруты первого и второго диаметров.
В пресс-службе пояснили, что это позволит визуально выделить ж/д платформы. Цветовые элементы будут интегрированы в пассажирскую навигацию. Предполагается, что на каждой станции МЦД в среднем разместят около 60 навигационных элементов, на которых изобразят фирменные обозначения диаметров в параллелограмме с латинской буквой D1.
Как сообщалось ранее, с запуском МЦД-1 и МЦД-2 пассажиропоток Москвы и области перераспределится. Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали.
Отмечается также, что запуск всех пяти МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру города до 12%. Транспортная доступность улучшится для жителей 17 областных городов, в том числе и Подольска, население которого составляет свыше 300 тысяч человек.
Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) запланирован на конец 2019 года. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.
Сергей Собянин уже утвердил тарифы на проезд по МЦД. Проезд в "Центральной" зоне будет стоить как в метро – 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород" проезд обойдется в 45 рублей. По "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.
При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.
Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".
"Мосгорсправка": навигация на МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: