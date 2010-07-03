Более 30 кассовых блоков и турникетных павильонов окрасили в цвета МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К запуску первых двух Московских центральных диаметров идет активная подготовка всей инфраструктуры. Специалисты окрасили в цвета "фуксия" и "физалис" более 30 кассовых блоков и турникетных павильонов на станциях, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Уже 36 кассовых блоков и турникетных павильонов окрашены в цвета диаметров: на МЦД-1 это "физалис", на МЦД-2 – "фуксия". Наши коллеги из ЦППК планируют окрасить в общей сложности более 60 кассовых блоков и турникетных павильонов на остановочных пунктах МЦД" – приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта столицы Андрея Акимова.

Как отмечается, кассовые блоки и турникетные павильоны уже окрашены на стациях Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Марк, Хлебниково, Тестовская, Депо, Перерва, Москворечье, Красный Cтроитель, Бутово, Калитники, Красногорская, Ржевская и Гражданская и других.

Также в цвета "физалис" и "фуксия" окрасят элементы торцов платформ, зданий, погодных модулей и других объектов станций, входящих в маршруты первого и второго диаметров.

В пресс-службе пояснили, что это позволит визуально выделить ж/д платформы. Цветовые элементы будут интегрированы в пассажирскую навигацию. Предполагается, что на каждой станции МЦД в среднем разместят около 60 навигационных элементов, на которых изобразят фирменные обозначения диаметров в параллелограмме с латинской буквой D1.

Как сообщалось ранее, с запуском МЦД-1 и МЦД-2 пассажиропоток Москвы и области перераспределится. Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали.

Отмечается также, что запуск всех пяти МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру города до 12%. Транспортная доступность улучшится для жителей 17 областных городов, в том числе и Подольска, население которого составляет свыше 300 тысяч человек.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) запланирован на конец 2019 года. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Сергей Собянин уже утвердил тарифы на проезд по МЦД. Проезд в "Центральной" зоне будет стоить как в метро – 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород" проезд обойдется в 45 рублей. По "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

