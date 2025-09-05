Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и "Чистыми прудами" 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" 6 сентября. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

Период корректировки расписания продлится с 08:00 до 18:30, уточнили в транспортном ведомстве. На это время трамваи будут следовать по альтернативным маршрутам:



А – от МЦД Калитники через станцию метро "Пролетарская" до "Дубровки" МЦК;

3 – от станции метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской";

39 – от станции метро "Университет" через вокзал до "Пролетарской".

Кроме того, с 11:30 автобусы маршрута № 913 продлят по трамвайным путям, в результате чего они будут следовать от 3-го Павелецкого проезда через "Павелецкую" до остановки "Воронцово Поле".

Для поездок пассажирам рекомендуют в том числе пользоваться метро до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды".



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Изменения связаны с проведением парада трамваев и ретроавтомобилей на Чистопрудном бульваре. Мероприятие состоится в преддверии Дня города.

Гости увидят торжественный проезд ретротранспорта, выставку исторических трамваев и автомобилей. Также их ждут угощения, детские развлечения, фотозоны и выступления артистов проекта "Музыка в метро", Академического хора столичного метро и специального гостя Дениса Майданова.