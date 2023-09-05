Автоэксперт заявил, что легковые автомобили подорожают в России в сентябре

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Легковые автомобили станут дороже в России в сентябре. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам эксперта, в августе продавцы сохраняли старые цены, так как продавались автомобили, ввезенные по старому курсу доллара и до введения утилизационного сбора.

"В сентябре уже будут продаваться машины, в цене которых будут учтены и новый валютный курс, и утилизационный сбор. Автомобили в рознице продолжат дорожать, так что в сентябре продажи, думаю, уменьшатся", – сказал Моржаретто.

В свою очередь, агентство "Автостат" сообщило, что за август было продано новых легковых автомобилей в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 года. Число проданных машин составило 109,7 тысячи. Кроме того, этот показатель выше на 15%, чем в июле этого года. Самым популярным автомобилей среди марок Lada стала Lada Granta.

Аналитики агентства объяснили рост продаж эффектом низкой базы, когда сократились и поставки по импорту, и собственный автопром. Но увеличение продаж относительно прошедшего июля стал неожиданностью для автоэкспертов.

"В июле продажи выросли на 16% по сравнению с июнем. Это стало рекордным показателем и объяснялось ожиданием роста цен в августе из-за увеличения утилизационного сбора. И мы полагали, что в августе будет откат покупательского интереса, но получился новый рекорд", – заявил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Эксперты "Автостата" ожидают высокие показатели продаж автомобилей в сентябре. Аналитики прогнозируют, что число приобретенных автомобилей превысит миллион.

В СМИ отметили, что за 8 месяцев 2023 года было реализовано 607 тысяч новых легковых авто, что на 41% больше, чем в январе – августе 2022 года. Самыми продаваемыми марками автомобилей стали LADA (28,7 тысячи машин); Chery (13,4 тысячи); Haval (11 тысяч); Geely (8,4 тысячи); Changan (6,9 тысячи ); Omoda (6 тысяч); Exeed (4,5 тысячи); KIA (3 тысячи); Toyota (2,6 тысячи); Hyunday (2,2 тысячи).

Также аналитики составили топ-5 самых продаваемых моделей: LADA Granta (16 тысяч автомобилей); Chery Tiggo 7 PRO Max (6,1 тысячи); Haval Jolion (5,3 тысячи); LADA Vesta (5,1 тысячи); Omoda С5 (4,6 тысячи).

Эксперты установили, что в августе 2023 года больше всего автомобилей поставил Китай – 56 тысяч, на втором месте оказалось российское производство – 29 тысяч, и на третьем месте оказались машины, ввезенные из Японии, – 5 тысяч.

Накануне сообщалось, что в России зафиксировали повышение цен на автозапчасти в диапазоне от 7 до 20%. По словам представителя платформы "Дром" и руководителя категории "Запчасти" в "Авито" Александра Куроптева, стоимость деталей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) увеличилась на 17–20% с начала 2023 года.

Цены на кузовные автозапчасти поднялись на 6%, а на масла и автохимию – на 7%. Кроме того, стоимость новых моторов для популярных иностранных марок автомобилей выросла на 17%.

Стоимость деталей для легковых автомобилей в РФ выросла на 20%