Эксперт заявил, что цены на автомобили в РФ вырастут в сентябре

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Утилизационный сбор и снижения курса рубля повлияли на рост цен на автомобили в РФ этим летом, сгладив его, но в сентябре транспорт снова может подорожать, заявил руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев. Об этом сообщает НСН.

Он подчеркнул, что спрос на автомобили в стране не снизился даже не взирая на повышение цен.

"Подорожание не отразилось на сокращении спроса, поскольку дефицит на рынке пока еще полностью не перекрыт. Причем взрывного спроса тоже нет. Отмечу, что если бы не было девальвации рубля, мы бы наблюдали охлаждение рынка", – добавил Мосеев.

По словам эксперта, на спрос повлиял курс рубля, так как его снижение позволило простимулировать желание россиян приобрести автомобили, что частично нивелировало рост цен.

На данный момент на автомобильном рынке также наблюдается некоторый дефицит, есть нехватка седанов класса В и D, резюмировал Мосеев.

Ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявляла, что затраты на техническое обслуживание автомобилей могут увеличиться на 15% до конца 2023 года.

Она связала это с ростом цен на нормо-час ремонта машин, на запчасти, и с ростом зарплат сотрудников, их необходимо поднимать из-за общего поднятия цен в РФ.



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