Самолет из Пензы совершил экстренную посадку в Шереметьево – СМИ

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Самолет, летевший из Пензы, экстренно приземлился в Шереметьево. Экипаж воздушного судна сообщил о неполадках в работе двигателя.

"Пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Пенза – Москва, доложил о проблеме в работе двигателя. Он благополучно сел в Шереметьево", – передает ТАСС сообщение авиационных служб.

Двигатель вновь начал работать, когда самолет производил посадку. Однако приземлилось воздушное судно только со второй попытки. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты выяснят, что стало причиной неполадок, в рамках технической проверки.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, спустя полтора часа в воздухе подал сигнал тревоги. Борт был принят в аэропорту Волгограда.

Выяснилось, что самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Позднее он был госпитализирован в тяжелом состоянии.



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