Пассажир рейса Москва – Минеральные воды госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пассажир самолета рейса Москва – Минеральные воды, который вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

Пассажир, из-за состояния здоровья которого самолет Москва – Минводы сел в аэропорту Волгограда, госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

"Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25. Его состояние тяжелое", – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что самолет продолжил полет по маршруту, вылетев из Волгограда в 11:30 по московскому времени, после того как пассажир был передан медикам.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, спустя полтора часа в воздухе подал сигнал тревоги. Борт был принят в аэропорту Волгограда.

Несколько дней назад аэропорт Минеральных вод также принял самолет, подавший сигнал тревоги. Борт направлялся из Сочи в Екатеринбург.