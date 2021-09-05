"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Бангкок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Бангкок с ноября текущего года. Авиакомпания открыла продажу билетов на еженедельные полеты, следует из расписания на официальном сайте перевозчика.

Первый вылет запланирован на 4 ноября, затем рейсы планируется выполнять каждый четверг. Полеты по обратному маршруту – из Бангкока в Москву – начнутся с 6 ноября, указано в расписании.

В конце августа "Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок из-за ситуации в Афганистане.

До этого российская авиакомпания и ряд крупных мировых перевозчиков заявляли, что временно не будут выполнять над территорией Афганистана перелеты. Среди авиакомпаний, которые также изменили схему полетов, – Air France, Lufthansa и British Airways.

В середине августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.