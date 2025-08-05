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05 августа, 08:46

Транспорт

Движение транспорта перекрыто на улице Паршина из-за упавшего дерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта полностью перекрыто в районе дома 11 на улице Паршина в Москве из-за упавшего на проезжую часть дерева. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На месте инцидента работают сотрудники ведомства, осуществляя регулировочно-распорядительные действия.

В связи с этим водителям рекомендовано быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее в Дербенте у Джума-мечети на трех женщин упало дерево. Две из них пострадали и одна погибла. Ветка старого платана обрушилась в результате сильного порыва ветра, женщины в это время находились на экскурсии.

По словам главы города Ханлара Пашабекова, жизни пострадавших ничего не угрожает. Он также рассказал, что последняя обрезка деревьев проводилась в 2023 году.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

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