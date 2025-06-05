Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев восстановлено на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Трамваи № 7 и 50 задерживались в районе остановки "Спорткомплекс Олимпийский" из-за повреждения контактной сети днем 5 июня. В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве в Москве новой трамвайной линии. Она появится на проспекте Академика Сахарова, соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов столицы.

Линия улучшит транспортную доступность жителей и создаст новые маршруты. Один из них, например, будет создан соединением трамвайными путями Площади трех вокзалов с Павелецким вокзалом.

