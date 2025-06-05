05 июня, 16:52Транспорт
Движение трамваев восстановлено на проспекте Мира
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение трамваев восстановлено на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Трамваи № 7 и 50 задерживались в районе остановки "Спорткомплекс Олимпийский" из-за повреждения контактной сети днем 5 июня. В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены.
Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве в Москве новой трамвайной линии. Она появится на проспекте Академика Сахарова, соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов столицы.
Линия улучшит транспортную доступность жителей и создаст новые маршруты. Один из них, например, будет создан соединением трамвайными путями Площади трех вокзалов с Павелецким вокзалом.
Трамвайная линия в районе Рижского вокзала готова на 80%