Трамваи № 7 и 50 задерживаются на проспекте Мира из-за повреждения контактной сети

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 7 и 50 задерживаются на проспекте Мира в районе остановки "Спорткомплекс Олимпийский" из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены. Транспортное ведомство призвало пассажиров быть внимательными и обращать внимание на объявления водителей.

Ранее в столице стартовал финальный этап работ по восстановлению трамвайного движения на Трифоновской улице. Возведение линии до Рижской площади завершат к концу года.

В настоящее время специалисты строят новый участок на улице Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью с разворотным кольцом у станции метро "Рижская".

