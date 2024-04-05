Капремонт путепровода Ленинградский МКАД завершили в Москве

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В САО завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – приводит его слова телеграм-канал городского хозяйства Москвы.

Бирюков отметил, что движение транспорта во время работ не останавливали. Поэтапно перекрывали полосы, сохраняя движение в каждом направлении.

По словам заммэра, специалисты заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы путепровода. Также обновили барьерное и перильное ограждения. Уложили прочное асфальтобетонное покрытие.

Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода, заключил Бирюков.

Ранее Бирюков заявил, что специалисты завершили капремонт Лизинского путепровода. Они восстановили мостовое полотно тротуаров и проезжей части, заменили деформационные швы и гидроизоляцию.