05 апреля, 12:51Транспорт
Капремонт путепровода Ленинградский МКАД завершили в Москве
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В САО завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – приводит его слова телеграм-канал городского хозяйства Москвы.
Бирюков отметил, что движение транспорта во время работ не останавливали. Поэтапно перекрывали полосы, сохраняя движение в каждом направлении.
По словам заммэра, специалисты заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы путепровода. Также обновили барьерное и перильное ограждения. Уложили прочное асфальтобетонное покрытие.
Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода, заключил Бирюков.
Ранее Бирюков заявил, что специалисты завершили капремонт Лизинского путепровода. Они восстановили мостовое полотно тротуаров и проезжей части, заменили деформационные швы и гидроизоляцию.
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