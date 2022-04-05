Интервалы движения поездов увеличены на МЦК

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

На Московском центральном кольце временно увеличены интервалы движения поездов, следующих по часовой стрелке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На МЦК по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", – говорится в публикации.

Ранее было затруднено движение поездов на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино Курского направления МЖД. Это было связано с повреждением провода контактной сети. Движение в сторону области временно отсутствовало.

21 марта на станции ЗИЛ Московского центрального кольца временно закрыли эскалатор. Как пояснили в пресс-службе столичного метро, это связано с ремонтными работами. Открыть эскалатор планируют 31 мая.

