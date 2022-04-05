Движение поездов затруднено на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение поездов на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино Московской железной дороги затруднено в связи с повреждением провода контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
"На месте проводятся восстановительные работы. Ожидаются задержки пригородных поездов, в том числе МЦД-2", – говорится в сообщении.
По данным Дептранса, на Курском направлении и МЦД-2 движение в сторону области приостановлено. Пассажиров призвали следить за изменениями в расписании и объявлениями на станциях.
"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", – указано в сообщении.
Ранее Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию Минская Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). По словам мэра, будущий МЦД-4 даст 35 вариантов пересадки для пассажиров на другой транспорт.
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