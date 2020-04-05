БелЖД временно отменяет два оставшихся в сообщении с РФ поезда

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Белорусская железная дорога (БелЖД) на фоне решения российской стороны о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом отменяет курсирование двух поездов, которые остались в сообщении с РФ.

С 5 апреля временно прекращают сообщение составы до Москвы и Санкт-Петербурга.

Речь идет о поезде №2/1 Минск – Москва, отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также о №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 5 апреля, из Санкт-Петербурга с 6 апреля.

РЖД приостановила 12 пассажирских маршрутов в Белоруссию. В обе стороны с 22 марта приостановлено движение поездов № 222/221 Брест – Москва, 238/237 Минск – Москва, а с 23 марта – № 76/75 Гомель – Москва

В компании напомнили, что с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из Белоруссии.

Ранее Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания "Российских железных дорог") изменила периодичность курсирования ряда поездов внутри РФ.

В холдинге пояснили, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. В ином случае РЖД вернет денежные средства за купленные билеты в полном объеме.

С 20 марта РЖД также отменили поезда между Россией и Эстонией из-за коронавируса. Когда движение поездов снова возобновят, РЖД дополнительно проинформирует.